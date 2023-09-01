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        Van'da kaçak kınalı keklik avlayan kişi hakkında işlem yapıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak avlanılan 4 kınalı kekliğe el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:02
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        Van'da kaçak kınalı keklik avlayan kişi hakkında işlem yapıldı
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        VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak avlanılan 4 kınalı kekliğe el konuldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamdaki denetimlerde, Gürpınar'da kafes avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişi hakkında tutanak tutuldu, kaçak avlanılan 4 kınalı kekliğe doğaya salınmak üzere el konuldu.

        Av koruma ekiplerinin av sezonunun başlamasıyla jandarma, polis ve köy muhtarlarıyla koordineli çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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