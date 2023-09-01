Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van, Hepato-Gastroenteroloji Günleri'ne ev sahipliği yapıyor

        Van'da Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından 16'ncısı düzenlenen "Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Hepato-Gastroenteroloji Günleri'ne ev sahipliği yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN (AA) - Van'da Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından 16'ncısı düzenlenen "Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri" başladı.

        İpekyolu ilçesindeki otelde düzenlenen kongrede birçok üniversite ve araştırma hastanesinden öğretim üyeleri ve bilim insanları, katılımcılara karaciğer, viral hepatitler, siroz, yemek borusu, mide, kalın bağırsak hastalıklarıyla ilgili sunum yaptı.

        Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilek Oğuz, AA muhabirine, dernek olarak 16. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri için Van'da bulunduklarını söyledi.

        Etkinliği 16 yıldan bu yana bölgenin çeşitli illerinde gerçekleştirdiklerini belirten Oğuz, şunları kaydetti:

        "Bu yıl da Van'da gerçekleşmekte. Bölgeden çok sayıda öğretim üyesi, eğitici hocalar ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden, eğitim ve araştırma hastanelerinden bilim insanları ve araştırmacılarla buluştuk ve birlikte bilimsel bilgiyi tartışacağız. Bu kongreyi Türk Gastroenteroloji Derneği koşulsuz olarak destekliyor."

        Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ise "Burada bulunma nedenimiz bilimsel aktivitelerimizi sadece batıda değil aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgesindeki her alanda bütün arkadaşlarımızla paylaşmak. Asıl görevimiz eğitimi sürekli devam ettirmek ve aynı zamanda bilimsel aktiviteyi ülkemizin her bölümüne yaymak." diye konuştu.

        Kongre Başkanı olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Seçkin, bu tür programların bölgedeki diğer illerde de devam edeceğini dile getirdi.

        Etkinliğin bölge için önemli bir bilimsel veri kaynağı olacağını belirten Seçkin, "Türk Gastroenteroloji Derneğine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir kongre oluyor. 2 gün devam edecek. Çok sayıda panel, konferans yer alacak. Karaciğer nakli konusunda bildirimler, konuşmalar yapılacak. Son derece verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kongre, 3 Eylül'de sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        "Pirola varyantı" uyarısı!
        "Pirola varyantı" uyarısı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Van'da kaçak kınalı keklik avlayan kişi hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçak kınalı keklik avlayan kişi hakkında işlem yapıldı
        GRAFİKLİ - Türkiye'de 3 ayda 216 kişi deniz, göl ve su kaynaklarında boğuld...
        GRAFİKLİ - Türkiye'de 3 ayda 216 kişi deniz, göl ve su kaynaklarında boğuld...
        Van'da 'torbacı' operasyonunda 21 gözaltı
        Van'da 'torbacı' operasyonunda 21 gözaltı
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Fünye ile patlatılan şüpheli kutudan defter- kitap çıktı
        Fünye ile patlatılan şüpheli kutudan defter- kitap çıktı
        Van'da yapay zekayla yemek borusu kanserinin evresini tespit eden sistem ge...
        Van'da yapay zekayla yemek borusu kanserinin evresini tespit eden sistem ge...