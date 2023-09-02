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        Van'da geçen ay 49 kilo 259 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 90 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:24
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        Van'da geçen ay 49 kilo 259 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        VAN (AA) - Van'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 90 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 194,67 gram esrar, 44 kilogram eroin, 48,29 gram sentetik kannabinoid, 808 kök Hint keneviri, 5 bin 416 sentetik ecza hap ve 16,10 gram skunk ele geçirildi.

        ​​​​​​​Operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheliden 26'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 64'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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