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        Kanserden vefat eden annesi anısına bisikletiyle dünyayı dolaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:59 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:35
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        Kanserden vefat eden annesi anısına bisikletiyle dünyayı dolaşacak
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        VAN (AA) - Yemek borusu (özofagus) kanseri nedeniyle kaybettiği annesinin anısına İstanbul'dan başlayarak dünya turuna çıkan 40 yaşındaki Ersin Vural, İpekyolu üzerinden Çin'e gitmeyi hedefliyor.

        Dünyayı bisikletle dolaşmak için 12 yıl boyunca çalıştığı çelik halat fabrikasından istifa eden ve 90 gündür pedal çeviren Vural, Türkiye'deki turu kapsamında Van'a ulaştı.

        Yolculuk sırasında konaklama sorunu yaşamadığını belirten Vural, gittiği yerlerde insanların kendisine yardımcı olduğunu, yakın ilgi gösterdiğini söyledi.

        Tarihi yerleri gezebilmek için gittiği şehirlerde en az 2 gün konakladığını ifade eden Vural şöyle konuştu:

        "Türkiye seyahatimi Van'da bitiriyorum. Akdamar Adası ve Van Kalesi'ni görmenin mutluluğunu yaşadım. Anneme kanser teşhisi konulduğunda son evredeydi. Annemin son zamanlarını mutlu geçirebilmesi için sürekli geziyorduk ve bana 'Hayatım boyunca gezmediğim kadar gezdim.' demişti. Annemin söyledikleri beni çok etkilemişti, o gün kendime bir söz verdim ve gezmeye başladım İlk gezimi 2019'da Azerbaycan'a gerçekleştirdim fakat o dönem çalıştığım için dönmek zorunda kaldım. O gün kendime bir söz verdim ve geriye dönmemek üzere bu yola devam edeceğim dedim."

        Bundan sonra seyahatine tarihi İpek Yolu'ndan devam edeceğini anlatan Vural, "Tarihi İpek Yolu'nda sadece alışveriş yapılmıyordu, bu yolu kullananlar kültürlerini de götürüyorlardı. Ben de tarihi yerleri ve kültürleri görmek için bu güzergahı tercih ettim. Eski zamanlarda develeri kullanıyorlardı, develerin yerini bisikletler aldı." diye konuştu.

        Vural vize işlemleri için İstanbul'a döneceğini dile getirdi.

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