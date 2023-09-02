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        Van'da geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:22
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        Van'da geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı
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        VAN (AA) - Van'da geçen ay kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Ağustos'ta kent genelinde 37 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerindeki aramada, 878 litre akaryakıt, 6 bin 5 paket sigara, 272 elektronik sigara, 466 cep telefonu, 26.5 litre alkol, 482 cinsel içerikli malzeme, 1 kilo 817 gram safran, 3 tarihi eser taş, 140 kilogram tütün, 31 bin 600 dolu makaron, 273 bin 400 boş makaron, 100 tabanca fişeği ve 9 sahte pasaport ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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