Van'da polis ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları sürüyor

VAN (AA) - Van'da polis ekipleri, vatandaşları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Atlı Polis ve Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerinin vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-31 Ağustos'ta ekipler, KADES uygulaması hakkında 6 bin 282 kadın ile 4 bin 789 erkeği bilgilendirdi, 11 bin 71 broşür dağıttı.