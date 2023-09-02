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        Van'da geçen ay asayiş operasyonlarında yakalanan 75 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:29
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        Van'da geçen ay asayiş operasyonlarında yakalanan 75 kişi tutuklandı
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        VAN (AA) - Van'da ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 75'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 221 yıl hapis cezası bulunan 95 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 55'i Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yürüttüğü çalışmalarda ise aranan 24 şüpheli yakalandı.

        Ekiplerin yaptığı denetimlerde 366 kişi, 173 ve 87 motosikletin sorgulaması yapıldı, 3 araç ile 6 motosiklet sürücüsüne 26 bin 522 lira ceza verildi.

        Operasyonlarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 46 fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

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