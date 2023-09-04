Van'da kaçakçılık operasyonlarında 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı

VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-31 Ağustos'ta gerçekleştirilen 214 operasyonda 245 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 30 bin 831 paket kaçak sigara ve 85 litre akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.