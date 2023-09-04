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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:17
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 1-31 Ağustos'ta gerçekleştirilen 214 operasyonda 245 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 30 bin 831 paket kaçak sigara ve 85 litre akaryakıt ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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