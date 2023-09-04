Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kırsal mahalle yollarında asfalt çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kırsal mahalle yollarında asfalt çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin, mahalle yollarında başlattığı asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 13 ilçedeki 141 kilometrelik mahalle yolu asfaltlandı.

        Bu yıl da 153 kilometre yolu asfaltlamayı planlayan belediye, kırsal mahalle yollarında daha güvenli ulaşım için çalışma yürütüyor.

        Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli, Karakoç ve Yaramış grup mahalle yolunu sıcak asfaltla yenileyen ekipler, yolun 8 kilometrelik kısmını tamamladı.

        Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU

        Benzer Haberler

        Van'da eğlence mekanları denetlendi
        Van'da eğlence mekanları denetlendi
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 8 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 8 şüpheli tutuklandı
        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta okullarda uyum eğitimi başladı
        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta okullarda uyum eğitimi başladı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van-Hakkari kara yolunda ulaşım Güzeldere Tüneli ile daha güvenli olacak
        Van-Hakkari kara yolunda ulaşım Güzeldere Tüneli ile daha güvenli olacak
        Urmiye Gölü tuz çölüne dönüştü, Van Gölü alan kaybetmeye devam ediyor
        Urmiye Gölü tuz çölüne dönüştü, Van Gölü alan kaybetmeye devam ediyor