Van'da kırsal mahalle yollarında asfalt çalışmaları sürüyor
VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin, mahalle yollarında başlattığı asfalt çalışmaları devam ediyor.
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 13 ilçedeki 141 kilometrelik mahalle yolu asfaltlandı.
Bu yıl da 153 kilometre yolu asfaltlamayı planlayan belediye, kırsal mahalle yollarında daha güvenli ulaşım için çalışma yürütüyor.
Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli, Karakoç ve Yaramış grup mahalle yolunu sıcak asfaltla yenileyen ekipler, yolun 8 kilometrelik kısmını tamamladı.
Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.