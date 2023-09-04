Van'da eğlence mekanları denetlendi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimde, müzik yayın izin belgesi bulunmayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu, kapalı ortamda sigara içilmesine müsaade eden ve evrakları eksik olan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Ses ölçüm cihazlarının da kullanıldığı denetimde işletmelerin, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve işletme kayıt belgeleri kontrol edildi, yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri incelendi.