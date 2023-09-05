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        Van'da yapımına başlanan yer altı barajıyla su kaybı önlenecek

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da, kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı yer altı sularındaki kayıpları önlemek için inşa edilecek yer altı barajıyla 800 dekarlık tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:03
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        Van'da yapımına başlanan yer altı barajıyla su kaybı önlenecek
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 2019'da hayata geçirilen "Yer Altı Barajları ve Yer Altı Suyu Suni Besleme Projeleri" kapsamında yapılması planlanan Van'ın ilk yer altı barajının ihale süreci tamamlandı.

        İpekyolu ilçesine 29 kilometre mesafede bulunan Irgat Mahallesi'ndeki dere yatağına inşa edilecek barajda çalışmalar, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından yüklenici firmaya yapılan yer teslimiyle başladı.

        İş makinelerinin kazı yaptığı 6 metre yüksekliğinde ve 70 metre uzunluğundaki barajın, yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

        Küresel ısınmadan dolayı su kaybının önlenmesi ve kuraklığın etkilerinin azaltılması hedeflenen barajla, 800 dekarlık alan sulanacak.

        - 100 civarında yer altı barajı işletmeye alındı

        DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AA muhabirine, Van'da ilk kez yapılacak yer altı barajının bu yıl tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

        Ülkede yer altı barajlarının yapımına kısa süre önce başlandığını ve şu ana kadar 100 civarında yer altı barajının işletmeye alındığını belirten Şahna, "Sorumluluk alanımızda ilk kez projeyi uygulayacağız. Önümüzdeki süreçte bunun faydalarını vatandaşımız gördüğü zaman bu taleplerin artacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

        Bu tür barajların yapımı ve avantajları hakkında bilgi veren Şahna, şunları kaydetti:

        "Yer altı barajı, yer altı suyunun önüne dik olarak geçirimsiz bir perde oluşturularak burada hapsedilmiş suyun depolanması, sonrasında ise bunun vatandaşa fayda olarak dönüşmesini sağlamaktır. Yer altı barajının sayısız avantajları var. Barajlar yer altında yapıldığından dolayı kamulaştırmada çok ciddi avantajı sözü konusu. Yine bu barajlarımızda buharlaşma, kirlenme söz konusu olmadığından dolayı suyun sürekliliği ve kalitesinde de azalma ya da zayıflama yaşanmayacaktır. Bu barajlarımızın yapım maliyetlerinin son derece ekonomik ve yapım sürelerinin kısalığı da büyük bir avantaj oluşturuyor."

        Şahna, projenin ihale sürecinin 25 Ocak'ta tamamlandığına işaret ederek, "Yüklenici firmamızla sözleşme imzalanarak işe başlandı. Projemizin toplam maliyeti 24 milyon lira. Sonucunda 800 dekarlık sahada sulama yapılacak. Bu sulamada kapalı basınçlı boru sistemi olacak. Barajın yüksekliği 6 metre, uzunluğu 70 metre olacak. Ortalama 12 bin 500 metreküplük su depolanacak ve suyun sürekliliği sağlanacak." ifadesini kullandı.

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