Van'da farklı suçlardan aranan 204 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışma yürütüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 204 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı, 162'si ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.