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        Gürpınar Kaymakamı Erdem, göreve başladı

        Van'ın Gürpınar Kaymakamlığına atanan Yasin Erdem, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:03
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        Gürpınar Kaymakamı Erdem, göreve başladı
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        Makamında tebrikleri kabul ederek kurum amirleriyle toplantı yapan Erdem, ilçedeki çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Erdem, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

        Kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

        "Kamu hizmetinin etkin, hızlı, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması çabası içinde olacağım. Mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlik, beraberlik ve ekip ruhuyla ilçemizin kalkınması ve daha yaşanılır olması yönündeki çalışmalar önceliğimiz olacaktır."

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