Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Van'ın Edremit ilçesinde hakkında 12 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 06.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:54
Valilikten yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.