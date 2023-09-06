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        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Van'ın Edremit ilçesinde hakkında 12 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:54
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        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

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