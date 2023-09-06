Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.