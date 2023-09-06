İsrail'de verici takılan gökdoğan kuşu, Van'daki tedavisinin ardından doğaya salındı İsrail'de yaban hayatı üzerine araştırma yapan merkez tarafından beslenme, üreme alanı, göç rotası ve kışlama alanlarının belirlenmesi için halkalanıp uydu vericisi takılan gökdoğan kuşu, Van'daki tedavisinin ardından doğaya salındı.

Uydudan takip ettikleri kuşun Özalp ilçesi kırsalında uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden İsrailli yetkililerin Türkiye'deki görevlilere durumu bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaklaşık 1200 kilometre mesafe kat ederek ulaştığı ilçeden alınan kuş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde 7 gün boyunca tedavi edildi.

Uygulanan beslenme programıyla ideal kilosuna ve sağlığına kavuşan kuş, DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi kırsalında doğaya salındı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşun göç yolculuğu sırasında bitkin düştüğünü söyledi.

Yırtıcı hayvanların evcilleştirilmemesi gerektiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Uzman doktordan beslenmesi, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgi aldık. Kendine özgü diyetlerle besledik. İlk tarttığımızda hayvanın zayıfladığı belirtilmişti. Şimdi yaptığımız ölçümlerde hayvanın sağlık durumu düzeldi. Biz de yeniden yaşayabileceği doğasına bıraktık. İnşallah bu kuş, diğer kuşlar gibi göçünü tamamlar. Herkesin yaban hayatına sahip çıkmasını istiyoruz."