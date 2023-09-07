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        Başkale-İran sınırında güvenlik duvarı inşa çalışmaları sürüyor

        İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınır hattına inşa edilen güvenlik duvarı​​​​​​​ çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:19
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        Başkale-İran sınırında güvenlik duvarı inşa çalışmaları sürüyor
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        Başkale Kaymakamlığı sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Başkale-İran sınırı Sultançayır ve Güllük Bölgesinde devam eden sınır duvarları çalışmalarını inceledi.

        Sınır hattında alınan önlemler ve duvar inşaatına ilişkin ilgililerden bilgi alan Çelik, "Başta terör ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere sınır güvenliğimizin her santiminden sorumlu olan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

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