Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, tespit ettikleri bir şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yaptıkları aramada 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçundan işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!

        Benzer Haberler

        Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede geçen yıl Avrupa'yı ikiye katladı
        Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede geçen yıl Avrupa'yı ikiye katladı
        Başkale-İran sınırında güvenlik duvarı inşa çalışmaları sürüyor
        Başkale-İran sınırında güvenlik duvarı inşa çalışmaları sürüyor
        Van'daki Baklatepe Göleti ile 2 bin 140 dekar tarım arazisi sulanacak
        Van'daki Baklatepe Göleti ile 2 bin 140 dekar tarım arazisi sulanacak
        İsrail'de verici takılan gökdoğan kuşu, Van'daki tedavisinin ardından doğay...
        İsrail'de verici takılan gökdoğan kuşu, Van'daki tedavisinin ardından doğay...
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        İsrail'den göç yolculuğuna başlayan gökdoğan kuşu, Van'da tedavi edildi
        İsrail'den göç yolculuğuna başlayan gökdoğan kuşu, Van'da tedavi edildi