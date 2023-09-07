Van'da "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı başladı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van, Bitlis ve Muş valilikleri, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı etkinliği başladı.

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Parkı'nda startı verilen yarışa, 6 ülkeden yaklaşık 60'a yakın profesyonel sporcu katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, gazetecilere, bugün önemli bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu tür organizasyonların Van'ın tanıtımı için çok değerli olduğunu belirten Çelikel, şöyle konuştu:

"Geçen ay 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla bisiklet festivali düzenledik. Van Gölü'nü daha temiz bir şekilde gelecek nesillere bırakmak için bu tür farkındalık yaratan etkinlikleri önemli buluyoruz. Şu an yaptığımız etkinliğimiz ise daha profesyonel, ulusal ve uluslararası yarışmacılarımızın da katılımıyla düzenleniyor. Bisikletçilerimiz, 4 gün sürecek etkinlik de 470 kilometrelik göl etrafındaki parkurda yarışacaklar. Bu tür etkinliklerle Van Gölü'nün etrafındaki güzellikleri tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise Van'ın güvenliğinin, parkurunun ve organizasyon noktasındaki başarısının Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından tescil edildiğini dile getirdi.

Bisiklet Federasyonunun girişimleriyle etkinliği Van'a aldıklarını bildiren Akyön, "Yarışmamıza 6 ülkeden katılan sporcular var. Yine ülkemizden de profesyonel sporcularımız var. 60'a yakın sporcumuz start alacak. Van, 2024 olimpiyatlarına olsun, Avrupa şampiyonalarına olsun Uluslararası Bisiklet Birliği onayı olduğundan ötürü ev sahipliği yapabilecek düzeydedir. Sporcularımız 470 kilometreyi dolanıp buradan olimpiyatlara kota çıkartacaklardır. Bu yarışmaya destek veren Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz’." diye konuştu.

Yarışmaya katılan sporcular, birinci gün Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar pedal çevirerek geceyi orada geçirecek.

Yarışın 2. gününde Tatvan-Ahlat kara yolundan Malazgirt'e, 3. gün ise Malazgirt-Adilcevaz üzerinden Erciş'e gidecek olan sporcular, son günde de Erciş'ten Van'a ulaşarak yarışı tamamlayacak.

Her etabın sonunda ödül töreni düzenlenecek.