Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van, Bitlis ve Muş valilikleri, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İpekyolu ilçesindeki Atatürk Parkı'nda startı verilen yarışa, 6 ülkeden yaklaşık 60'a yakın profesyonel sporcu katıldı.

        Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, gazetecilere, bugün önemli bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu tür organizasyonların Van'ın tanıtımı için çok değerli olduğunu belirten Çelikel, şöyle konuştu:

        "Geçen ay 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla bisiklet festivali düzenledik. Van Gölü'nü daha temiz bir şekilde gelecek nesillere bırakmak için bu tür farkındalık yaratan etkinlikleri önemli buluyoruz. Şu an yaptığımız etkinliğimiz ise daha profesyonel, ulusal ve uluslararası yarışmacılarımızın da katılımıyla düzenleniyor. Bisikletçilerimiz, 4 gün sürecek etkinlik de 470 kilometrelik göl etrafındaki parkurda yarışacaklar. Bu tür etkinliklerle Van Gölü'nün etrafındaki güzellikleri tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz."

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise Van'ın güvenliğinin, parkurunun ve organizasyon noktasındaki başarısının Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından tescil edildiğini dile getirdi.

        Bisiklet Federasyonunun girişimleriyle etkinliği Van'a aldıklarını bildiren Akyön, "Yarışmamıza 6 ülkeden katılan sporcular var. Yine ülkemizden de profesyonel sporcularımız var. 60'a yakın sporcumuz start alacak. Van, 2024 olimpiyatlarına olsun, Avrupa şampiyonalarına olsun Uluslararası Bisiklet Birliği onayı olduğundan ötürü ev sahipliği yapabilecek düzeydedir. Sporcularımız 470 kilometreyi dolanıp buradan olimpiyatlara kota çıkartacaklardır. Bu yarışmaya destek veren Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz’." diye konuştu.

        Yarışmaya katılan sporcular, birinci gün Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar pedal çevirerek geceyi orada geçirecek.

        Yarışın 2. gününde Tatvan-Ahlat kara yolundan Malazgirt'e, 3. gün ise Malazgirt-Adilcevaz üzerinden Erciş'e gidecek olan sporcular, son günde de Erciş'ten Van'a ulaşarak yarışı tamamlayacak.

        Her etabın sonunda ödül töreni düzenlenecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!

        Benzer Haberler

        Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede geçen yıl Avrupa'yı ikiye katladı
        Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede geçen yıl Avrupa'yı ikiye katladı
        Van'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Van'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Başkale-İran sınırında güvenlik duvarı inşa çalışmaları sürüyor
        Başkale-İran sınırında güvenlik duvarı inşa çalışmaları sürüyor
        Van'daki Baklatepe Göleti ile 2 bin 140 dekar tarım arazisi sulanacak
        Van'daki Baklatepe Göleti ile 2 bin 140 dekar tarım arazisi sulanacak
        İsrail'de verici takılan gökdoğan kuşu, Van'daki tedavisinin ardından doğay...
        İsrail'de verici takılan gökdoğan kuşu, Van'daki tedavisinin ardından doğay...
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı