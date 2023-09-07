Doğuştan bedensel engelli genç arkadaşlarının yardımıyla okuma yazma öğreniyor

Özalp ilçesinde yaşayan ve ailesinin eğitim alması için ikna edemediği Tayyan, karşılaştığı zorlukların ardından okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Her gün ilçeden merkeze gelerek fizik tedavi gören, takımın antrenmanlarına katılan Tayyan, dernekteki antrenörlerinden ve arkadaşlarından da ders almaya başladı.

Harfleri yazmayı ve okumayı öğrenen Tayyan, zorlukları aşarak eğitimini sürdürmeyi hedefliyor.

Kendini ifade edemediği için birçok zorlukla karşılaştığını belirten Tayyan, "Amacım kimseye ihtiyaç duymadan hayatımı sürdürebilmek. Hocalarımın yardımıyla okuma yazma eğitimi alıyorum. Fizik tedavi için derneğe geliyorum. Hocalarım bana yardım ediyor. Elimden geleni yapıyorum. Harfleri öğreniyorum. Evden çıkmıyordum, çalışmak içimden gelmiyordu. Babam, eğitim almam konusunda beni çok zorluyordu ama yapmak istemiyordum. Hiç bunları düşünmedim. Şimdi elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Bedensel Engelliler Spor Kulübü Dernek Başkanı Hanefi Baykara ise tüm engellilere katkı sağlayarak topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kulübü 2005'te kurduklarını ve birçok milli sporcu yetiştirdiklerini dile getiren Baykara, şöyle konuştu:

"Selçuk, sporu seven, mücadele eden ve fedakarlık yapan bir arkadaşımız. İlçeden buraya gelmek engelli biri için çok zor. Hocalarımızın eşliğinde bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Halk eğitimi merkezleri ve Milli Eğitim müdürlüklerinde engellilere yönelik eğitimler var ama zaman zaman bazı arkadaşlarımız kaynaşmada sorun yaşayabiliyor, topluma adapte olamıyor. Arkadaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Selçuk da başarılı. Alfabede ilerliyor. Kur'an-ı Kerim'i de öğrenmeye başladı. En kısa zamanda her alanda kendini geliştirecek. Arkadaşlarla alt yapı oluşturuyoruz. Bunu diplomaya döküp sertifika ile belgelendirip hayatına yön vereceğimize inanıyoruz."