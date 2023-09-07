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        Van'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Van'da hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:58
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        Van'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında "hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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