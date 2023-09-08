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        Van'da "torbacı" operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:50
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        Van'da "torbacı" operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 1-7 Eylül tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 968,95 gram skunk, 19,62 gram esrar, 1,32 gram eroin, 5,03 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza ve 20 bin 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 14'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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