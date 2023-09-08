Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'da "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'da 2002-2003 eğitim öğretim yılı başlarken 3 bin 695 olan derslik sayısının 11 bin 464'e yükseldiğini, 2002'de 50 olan derslik başına düşen öğrenci sayısının şimdi 23'e düştüğünü belirtti.

Programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Tekin, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Valilik ziyaretinin ardından "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü ülke genelinde 20 milyona yakın öğrencinin okula başlayacağını söyledi.

Ailelerde, velilerde, çocuklarda ve öğretmenlerde bir heyecanın olduğunu belirten Tekin, "Bakanlık merkez teşkilatında da bir heyecan var. Biz de yerimizde duramıyoruz. İl il dolaşıyoruz. Eksik, aksak ne varsa yapılabilecekler konusunda tedbir alıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün buradayız. Başka ekipler, Anadolu'nun başka illerindeler. İnşallah eğitim öğretim yılını kazasız, belasız, sağlıklı bir şekilde aşacağız. Bu vesileyle başta öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimize, öğrencilerimize hayırlı, başarılı, mutlu ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. İnşallah son yıllarda yaşadığımız felaketlere benzer şeylerle Allah bizi bir daha imtihan etmez." diye konuştu.

Pandemi ve depremlerin eğitim, öğretim sürecini ciddi şekilde aksattığını vurgulayan Tekin, bunları giderecek, takviye edilebilecek çalışmaları yapmak açısından eğitim öğretim sürecinde biraz daha gayretle çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bu kapsamda Van'ı ziyaret ettiklerini ifade eden Tekin, "Eğitim, öğretim yılının başlangıcı itibarıyla neler yapabiliriz? Eksiğimiz var mı? Onu analiz etmek, görmek için buradayız. Yaklaşık iki saatlik toplantıda ilimizdeki bütün eğitim öğretim süreçlerini masaya yatırdık, konuştuk. Merkezi yönetim, merkezi yönetimin taşra teşkilatı yani valilerimiz, kaymakamlarımız, yerel yönetimler, belediye, siyasetçilerimizin uyum içinde olduğu yerde Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de rahat hareket ediyoruz. Yaptığımız işleri kolaylaştırmak adına bize katkı veriyorlar. Burada gerçekten ciddi bir uyum var. Van'daki eğitim öğretim sürecine ciddi katkısı olacağına inanıyorum. Burada böyle bir şans var." değerlendirmesinde bulundu.

- "3 bin 695 olan derslik sayısı 11 bin 464'e yükseldi"

Van'da il genelinde 2002'de 6 bin 85 olan öğretmen sayısının şu anda 18 bin 390'a yükseldiğini ve 3 kat arttığını bildiren Tekin, derslik sayısında da önemli bir mesafenin alındığını dile getirdi.

Kentin eğitim alanında geliştiğini kaydeden Tekin, şunları kaydetti:

"2002-2003 eğitim öğretim yılı başlarken 3 bin 695 dersliğimiz varmış. Şu an 11 bin 464 dersliğimiz var. Yani derslik sayısı da totalde katlanmış durumda. Bu rakamlar gerçekten önemli rakamlar, önemli göstergeler. Sonuçları itibarıyla baktığımızda da 2002'de derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 50 iken şimdi 23 durumunda. Bu rakamları görmek lazım. Başarılı öğrenci sayısıyla ilgili rakamlarda da yarı yarıya bir değişim var. Bu sürece katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Bize düşen bu iyileşmeyi, bu göstergelerdeki iyileşme rakamlarını daha ileriye taşımak. Önümüzdeki süreçte bunu yapacağız inşallah. Burada bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Van'daki hemşerilerimize, vatandaşlarımıza, öğretmen, idareci arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize başarılı, mutlu ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. İnşallah büyük bir felaketle karşılaşmadan eğitim öğretim yılını sağlıkla tamamlarız."

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Tekin, İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.