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        Erciş Kaymakamı Karaloğlu görevine başladı

        Van'ın Erciş Kaymakamlığına atanan Murat Karaloğlu, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:34
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        Erciş Kaymakamı Karaloğlu görevine başladı
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        Kaymakamlık önündeki karşılamanın ardından makama geçen Karaloğlu, kurum amirlerinden ilçe ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunan Karaloğlu, "Bugün görevimize başladık. Görev süresince kanunlar çerçevesinde, kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızla istişare ederek Erciş için çalışıp gönüllere hitap edeceğiz." dedi.

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