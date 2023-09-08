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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında Van'da düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:10
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı:
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        Kentteki programları kapsamında Atatürk Kültür Parkı'nda etkinlik düzenleyen öğretmenleri ziyaret eden Tekin, daha sonra Van Valiliği tarafından yaptırılan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı.

        Okulu gezen, öğrenci ve velilerle sohbet eden Tekin, Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı.

        Yol haritasını belirlerken öğretmenlerle yaptıkları istişarelerin önemine değinen Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak istişare kültürünü kurumsallaştırmak için bütün imkanları değerlendiriyoruz. Ziyaret ettiğimiz her ilde bir araya geldiğimiz öğretmenlerimizle bu kültürü çok daha güçlü hale getireceğiz. Öğretmelerin toplumdaki itibarını yükseltmek için tüm imkanları kullanacağız." diye konuştu.

        Öğretmenler de göreve geldikten sonra sorunlarını çözüme kavuşturduğu için Bakan Tekin'e teşekkür etti.

        Son olarak Evliya Çelebi Uygulama Oteli bahçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen müzik dinletisine katılan Tekin'e, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray eşlik etti.

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