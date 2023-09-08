Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı

        Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:16 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

        Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Van ili coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 9 ve 10 Eylül tarihlerinde 2 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Van'da, göğüs hastasına ambulans helikopterle sevk
        Van'da, göğüs hastasına ambulans helikopterle sevk
        Van'da kırsal mahallede fenalaşan hasta ambulans helikopterle hastaneye ula...
        Van'da kırsal mahallede fenalaşan hasta ambulans helikopterle hastaneye ula...
        Bakan Tekin: Van'da 2002 yılına göre derslik ve öğretmen sayısı 3'e katland...
        Bakan Tekin: Van'da 2002 yılına göre derslik ve öğretmen sayısı 3'e katland...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı...
        Van Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor
        Van Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor
        Sürekli Eğitim Merkezinde KPSS'ye hazırlanarak alanında Türkiye birincisi o...
        Sürekli Eğitim Merkezinde KPSS'ye hazırlanarak alanında Türkiye birincisi o...