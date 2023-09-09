Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için su altında resim çizdi

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, su altına dalış yaparak resim çizen ressam İlim, belediyenin düzenlediği etkinliğe katıldı.

İlim, Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında dalış yaptı.

Gölün derinliklerine inen İlim, inci kefali, mercan balığı ve mikrobiyalitler gibi güzellikleri resmetti.

Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirten İlim, "Yıllar sonra buraya gelmekten son derece mutluyum. Türkiye'de su altında resim yapan ilk Türk kadınıyım. Dünyada da üçüncü ressamım. Sodalı suda da ilk deneyimimdi. Renkler o yüzden biraz silik çıktı. Görüş alanının kısıtlı olmasına rağmen güzeldi ve böyle güzel bir çalışma çıktı ortaya. İnci kefali, mercan balığı ve mikrobiyalitleri çizmeye çalıştım. Desteklerinden dolayı Edremit Belediyesine teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı İsmail Say da gelecek nesillere daha temiz bir miras bırakmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Say, "Yeri geldikçe farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Van Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde avlanma yasağı sona erdi. Bu vesileyle de İnci kefalini hem koruyalım hem de tüketelim. Davetimize icabet eden hocamıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dalış eğitmeni Kadir Erenkinci de sodalı suda ilk kez denenen bir çalışma olduğunu belirterek "İnsanların duyarlılığını artırmamız gerekiyor. Belediyemizin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Hocamızı buraya davet ederek bir kez daha bunu göstermiş oldular." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlim, su altında çizdiği resmi ve daha öncede yaptığı yağlı boya çalışmasını Başkan Say'a teslim etti.