Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da, Fas'taki deprem için görevlendirilen arama kurma ekibi Ankara'ya uğurlandı

        Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 12 kişilik arama kurtarma ekibi, depremin yıkıma yol açtığı Fas'a gitmek üzere Ankara'ya hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:39 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da, Fas'taki deprem için görevlendirilen arama kurma ekibi Ankara'ya uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fas'ta meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 12 kişilik ekip ve 3 araç hazırlandı.

        Dualarla Ankara'ya uğurlanan ekip, kargo uçağıyla depremin etkilediği Fas'ın Marakeş kentine gidecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?

        Benzer Haberler

        Farkındalık oluşturmak amacıyla parkta kitap okudular
        Farkındalık oluşturmak amacıyla parkta kitap okudular
        Kirliliğe dikkat çekmek için Van Gölü'ne dalış yapıp, su altında resim çizd...
        Kirliliğe dikkat çekmek için Van Gölü'ne dalış yapıp, su altında resim çizd...
        Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için su altında resim çizdi
        Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için su altında resim çizdi
        Erçek Gölü göç yolculuğundaki flamingoları ağırlıyor
        Erçek Gölü göç yolculuğundaki flamingoları ağırlıyor
        Deniz polisi ekipleri Van Gölü'ndeki denetimlerini sürdürüyor
        Deniz polisi ekipleri Van Gölü'ndeki denetimlerini sürdürüyor
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı