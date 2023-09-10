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        Vanlı ikiz kızlar, milli takım formasını giymek istiyor

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen ikiz kardeşler Fatma ve Nazdar Durak, milli takıma seçilebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:02
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        Vanlı ikiz kızlar, milli takım formasını giymek istiyor
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        İpekyolu ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Durak kardeşlerin yeteneği, 6 yıl önce okulda arkadaşlarıyla futbol oynadıkları sırada öğretmenleri tarafından keşfedildi.

        Ailelerinin "erkek sporu" diye futbol oynamalarına izin vermediği ikizler, antrenörlerin yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla okulda başladıkları futbol serüvenlerini 2 yıl önce yeşil sahalara taşıdı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi ekiplerinden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'na katılan ikiz kardeşler, kısa sürede kendilerini geliştirerek takımın en önemli sporcuları arasına girdi.

        Antrenmanlarını aksatmayan Fatma ve Nazdar, en büyük hedefleri olan milli takım forması giymek için çalışmalrını tempolu şekilde sürdürüyor.

        - "Ailemiz arkamızda duruyor"

        İkizlerden Fatma Durak, AA muhabirine, kardeşiyle 6 yıl önce futbola başladıklarını ve 2 yıldır Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nda top koşturduklarını söyledi.

        Takımla çok uyumlu çalıştıklarını anlatan Durak, "Beraber antrenmanlara ve maçlara çıkıyoruz. Futbolu çok seviyoruz. Hocalarımız bize, biz de hocalarımıza güveniyoruz. Ailemiz ilk zamanlar 'rrkek oyunudur' diye izin vermiyordu. Hocalar bizi keşfettikten sonra ailemizle konuştu ve ikna etti. Maçlara gelerek tribünde bizi izliyorlar. Hedefimiz milli takım oyuncusu olmak." diye konuştu.

        Kardeşiyle 9. sınıf öğrencisi olduklarını anlatan Nazdar Durak ise "İkimizde Van Büyükşehir Belediyesi futbol takımında oynuyoruz. Beraber antrenmanlara katılıyoruz. Kardeşimle milli takım oyuncusu olmak istiyoruz. İlk geldiğimizde ailemiz izin vermiyordu. Şimdi böyle bir sıkıntımız yok. Erkeklere de kızların nasıl futbol oynadığını gösterdik. Ailelerimiz futbol konusunda arkamızda duruyor. Onların desteği bize güç katıyor." dedi.

        - "Fatma, geçen yıl 15 Yaş Altı Milli Takım kampına davet edildi"

        Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ayhan Öztürkçü de takımda 70'e yakın kadın sporcunun bulunduğunu ifade etti.

        Sporculardan 45'inin lisanslı olduğunu aktaran Öztürkçü, şunları kaydetti:

        "Lisansı çıkacak sporcularımız da var. Takımımızda ikiz sporcularımız var. 2 yıl önce bize katıldılar. Onları, okullarda yaptığımız seçmelerde keşfettik. Çok yetenekliler. Fatma, geçen yıl 15 Yaş Altı Milli Takım kampına davet edildi. Ondan sonraki süreçte biraz daha öz güven kazandı. Kardeşi de aynı şekilde. A takımda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kardeşlerin takıma önemli katkısı var."

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