Akdamar Kilisesi'ndeki 11. ayin başladı Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 11.'si yapılan ayin başladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:12 facebook

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