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        Akdamar Kilisesi'nde yapılan 11. ayin sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede bu yıl 11'incisi yapılan ayin sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:37
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        Akdamar Kilisesi'nde yapılan 11. ayin sona erdi
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        Sabah saatlerinde Gevaş ilçesindeki iskeleden, beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan ve Rahip Hovagim Seropyan ziyaretçilerle sohbet etti.

        Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup din adamları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Rahip Seropyan yönetti.

        Katılımcıların mum yaktığı, dua ettiği ve ilahiler okuduğu ayine başkanlık yapan Maşalyan, gazetecilere, yıllık ayinlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Tarihi bir mabette dua ettiklerini anlatan Maşalyan, "Huzur içinde, esenlik içinde bir ayin gerçekleştirdik. Böyle özel mekanlarda bu ayinleri gerçekleştirmek Türkiye'de inanç ve ibadet özgürlüğünün en güzel göstergelerinden biri. Van'a adımımızı attığımızdan itibaren en güzel misafirperverlikle karşılandık. Devlet yetkilileri, emniyet yetkilileri, bütün önlemleri aldılar ve huzur içinde bir ayin gerçekleştirdik." dedi.

        Akdamar Adası'nın insanlığın ortak mirası olduğunu belirten Maşalyan, şunları kaydetti:

        "Adaya her geldiğimizde ada biraz daha şenleniyor. Biraz daha yeni yapılar yapılıyor. Sayın Valimiz Ozan Balcı'yla görüştük, adada ışıklandırma ve yollarının yapılmasıyla ilgili yeni çalışmalar var. Öyle ki gelecek sene geldiğimizde daha da bayındır bir ada bulacağız. Nasıl ki Van Gölü, Van ilinin mavi gözüyse, bu ada da göz bebeği. Onun için göz bebeği gibi korunmalı. Sayın Valinin dediğine göre 1 milyondan fazla turist aldı. Onların en azından yüzde 90'ı bu adayı ve bu kiliseyi ziyaret etti. Kilise markaya dönüştü. Tanrı'ya şükrediyoruz bu güzel günler için."

        Konuşmaların ardından Maşalyan ve beraberindeki din adamları ayine katılanlarla fotoğraf çektirdi.

        Ayini Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ile Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Abdurrahman Şahin de izledi.

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