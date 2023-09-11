Van'da terör operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Giriş: 11.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:20
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce 4-10 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.