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        Van'da farklı suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı

        Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan 42 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:34
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        Van'da farklı suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 4-10 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 75 yıl hapis cezası bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si adli mercilerce tutuklandı.

        Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 8 şüpheli yakalandı.

        Ekipler, kentteki birçok noktada yaptıkları denetimlerde de 130 kişi, 57 araç ile 40 motosikletin sorgulamasını yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, ilimiz genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 04-10/09/2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde;  Toplam 75 yıl hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalanmış, 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.  Hırsızlık suçu kapsamında;  2 adet otomobil,  1 adet bisiklet,  1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.  6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından;  2 adet ruhsatsız silah,  1 adet pompalı tüfek,  10 adet av tüfeği fişeği,  58 adet fişek,  3 adet kurusıkı tabanca,  15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir.  Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda;  2 aranan şahıs,  420 paket sigara,  Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda;  6 aranan şahıs yakalanmıştır.  36.682 TL İdari Trafik Cezası (Sahte Plaka , Ehliyetsiz Araç Kullanımı ve Hurda Araç Kullanımı) uygulanmıştır.  Park, bahçe, meydan vb. açık alanlarda yapılan denetimlerde;  130 şahıs, 57 araç ve 40 motosiklet sorgulanmıştır.

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