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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda tarihi eser, akaryakıt, sigara, telefon ve akıllı saat ele geçirildi, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:11
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Eylül'de gerçekleştirilen 9 operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda sikke, altın ve küpeden oluşan 65 tarihi eser, 1318 litre akaryakıt, 3588 paket sigara, 225 puro, 37 elektronik sigara, 50 cep telefonu, 97 cep telefonu aksesuarı, 21 akıllı saat, tabanca, şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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