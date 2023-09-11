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        Vanlı kadınlar kooperatif bünyesindeki kursta meslek öğreniyor

        Van'da geçen yıl faaliyete başlayan Tuşba Kadın Kooperatifi bünyesindeki dikiş nakış kursuna katılan 100 kadın, hem meslek öğreniyor hem de ürettiklerini satarak kazanç sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:31 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:54
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        Vanlı kadınlar kooperatif bünyesindeki kursta meslek öğreniyor
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        Kursa kayıt yaptırarak usta öğreticilerden haftanın 5 günü eğitim alan kadınlar, sağlanan imkanlarla kendilerini geliştiriyor.

        Aldıkları eğitimle yöresel elbise, gelinlik, abiye gibi kıyafetler dikmeyi öğrenen kadınlar, bu ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Tuşba Kadın Kooperatifi Başkanı Cemile Soysal, amaçlarının kadınların meslek sahibi olmasını sağlamak ve onlara ekonomik özgürlüklerini kazandırmak olduğunu söyledi.

        Kooperatifin geçen yıl kurulduğunu belirten Soysal, "Kurslara 100 kadınımız geliyor. Buraya gelenler hem gelir elde ediyor hem de mesleği öğrenip aldıkları sertifikayla iş yeri açabiliyor. Avrupa Birliği projemiz var. Kadınların projelerle yurt dışına da çıkmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz." dedi.

        Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Mukadder Özgül de aldığı eğitimle meslek sahibi olduğunu dile getirerek, "Kendimi geliştirerek usta öğretici olmayı ve öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyorum. Haftanın 5 günü eğitim alıyoruz. Kendimi geliştiriyorum. Ayaklarımın üstünde durup sosyalleşmek istiyorum. Her gün bir şey öğrenmek çok güzel." diye konuştu.

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