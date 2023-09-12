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        Van'daki kalp merkezinden 3 yılda yaklaşık 378 bin hasta yararlandı

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da 3 yıl önce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan tam donanımlı kalp merkezinde, bugüne kadar yaklaşık 378 bin hastaya sağlık hizmeti verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:18
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        Van'daki kalp merkezinden 3 yılda yaklaşık 378 bin hasta yararlandı
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        Son yıllarda önemli sağlık yatırımlarının yapıldığı, yeni şehir hastanesinin projelendirildiği Van'da, 2020'de hizmete başlayan kalp merkeziyle önemli bir ihtiyaç karşılandı.

        Kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, yoğun bakım, ameliyathane gibi birimlerin bulunduğu merkez, 20 doktor ve 200 personelle, kalp-damar hastalıklarıyla ilgili her türlü vakayı kabul etmeye başladı.

        Yeni çıkan tıbbi cihazlarla donatılan merkez sayesinde binlerce hastanın başka illere sevki önlendi, Van'ın yanı sıra Bitlis, Hakkari, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır ve Siirt ile komşu ülkeler İran ve Irak'tan 378 bin hasta tedavi edildi.

        Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, AA muhabirine, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bölgenin "sağlık üssü" olma yolunda ilerlediğini söyledi.

        Kentte 3 yıl önce kurdukları kalp merkezinde yılda yaklaşık 126 bin hastanın tedavisinin yapıldığını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "Bir kalp hastası merkezimize başvurduğunda tüm tedavi imkanlarından faydalanıyor. Güçlü bir akademik kadroya ve her türlü işlemi yapabilecek donanıma sahibiz. Anjiyografi ünitemizde her türlü girişimsel işlem yapılıyor. 6 aydan bu yana ameliyatsız aort kapak değişimi işlemlerini yapmaya başladık. Merkezimizde beyin hariç tüm dokuların tedavileri de başarılı bir şekilde yapılıyor. Yakın zamanda üç boyutlu haritalama ile damar içi görüntüleme yöntemlerini de merkezimize kazandıracağız. Şu an ihale aşamasında. Kardiyoloji yoğun bakımımız 20 yataklı. Yer sorununu neredeyse hiç yaşamıyoruz. Kalp damar cerrahisi ile bölgeye hitap ediyoruz. Merkezimiz 7 gün 24 saat esaslı, Van ve çevre illere hizmet veriyor."

        - "Hastanemizde tüm imkanlar mevcut"

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Murat Sezgin de yılda yaklaşık 400 açık kalp ameliyatı yaptıklarını bildirdi.

        Kalple ilgili tüm ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Sezgin, "Hastanemizde tüm imkanlar mevcut. Hastalar daha önce batı illerine gitmek zorunda kalıyordu. Şu an hem çevre illerden hem de İran, Irak gibi ülkelerden hasta kabul ediyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

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