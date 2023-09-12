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        Van'da jandarma personeli okulları ziyaret etti

        Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:39
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        Van'da jandarma personeli okulları ziyaret etti
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli sorumluluk bölgesindeki okulları dolaşarak eğitime başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Öğrencilerle sohbet eden jandarma personeli, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diledi.

        Jandarma trafik ekipleri de okul servislerini denetledi, sürücülere uyarılarda bulundu.

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