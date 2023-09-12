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        Van'da okul kantinleri denetlendi

        Tuşba Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okulların kantinlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:00
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        Van'da okul kantinleri denetlendi
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların kantinlerinin temizliği ve ürünlerin son kullanım tarihleri ile ruhsatlarını kontrol etti.

        Ekipler, kantin yöneticilerini ve çalışanlarını da bilgilendirdi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, denetimleri titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Hijyen ve sağlık kurallarını ön planda tutuyoruz. Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman çocukların sağlığını çok önemsiyor. Olumsuzluk yaşanmaması için sürekli sahada olacağız. Denetimlerimizi bu yönde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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