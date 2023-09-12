Edremit Belediyesi Eminpaşa Mahallesi'nde imar sorununu çözdü
Van'ın Edremit Belediyesi, Eminpaşa Mahallesi'nde yaşanan imar sorununu çözüme kavuşturarak, doğalgaz çalışmalarının başlamasını sağladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imar sorunu nedeniyle mahalledeki 300 hanenin imar sorunu belediyenin çalışmaları sonucu çözüldü.
Bunun üzerine mahallenin bir bölümünde yapılamayan doğalgaz hattı döşeme çalışmalarına başlandı.
Doğalgaz alt yapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı İsmail Say, daha sonra muhtar Mesut Irmak ile mahalleyi dolaştı.
Mahalle sakinleriyle sohbet eden Say, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.