Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesince, Erciş ilçesinde başlatılan asfaltlama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciş'te, mahalle yollarının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki yaklaşık 5 bin 507 kilometrelik yol ağını daha kaliteli hale getirmek için 13 ilçeyi sıcak asfalta kavuşturuyor.

        Bu kapsamda, 4,8 kilometrelik Karlıyayla Mahalle yolunda asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, 2,6 kilometrelik cezaevi yolunda ise çalışma yürütüyor.

        İlçe genelinde birçok noktada stabilize, genişletme ve reglaj çalışmalarının da sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Maçta 5 gol var!
        Maçta 5 gol var!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş

        Benzer Haberler

        Edremit Belediyesi Eminpaşa Mahallesi'nde imar sorununu çözdü
        Edremit Belediyesi Eminpaşa Mahallesi'nde imar sorununu çözdü
        Van'da okul kantinleri denetlendi
        Van'da okul kantinleri denetlendi
        Bakan Göktaş, Van'da 100 Aile Destek Merkezinin açılışında konuştu:
        Bakan Göktaş, Van'da 100 Aile Destek Merkezinin açılışında konuştu:
        Bakan Göktaş: 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeli...
        Bakan Göktaş: 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeli...
        Bakan Göktaş: 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeli...
        Bakan Göktaş: 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeli...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van'da konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van'da konuştu: