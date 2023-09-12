Van'da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Van'ın Başkale ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 65 FD 268 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 41 LU 349 plakalı kamyon çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine UMKE, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 11 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.