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        Tuşba'da yol çalışmaları sürüyor

        Van'ın Tuşba ilçesinde kilitli parke taşı ve asfalt çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:25
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        Tuşba'da yol çalışmaları sürüyor
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        Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturmak için çalışma yürütülüyor.

        Bu kapsamda, ilçe genelinde 165 bin metrekare kilitli parke taşı serimi gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Salih Akman, yol sorunu tamamen bitmiş bir Tuşba hayaliyle yola çıktıklarını söyledi.

        Kırsal mahalleleri yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmak için başlattıkları yol çalışması seferberliğinin devam ettiğini belirten Akman, "Bu çalışmayla göreve geldiğimizden bu güne kadar 550 bin metrekare kilitli parke taşı çalışması yapmış olacağız. Böylelikle kırsal mahallelerimizde kilitli parke taşı veya asfalt çalışması yapılmayan hiçbir kırsal mahallemiz kalmayacak. Bunun yanında sel, su baskınları ve heyelana karşı da önlemlerimizi alıyoruz. Sadece bu yıl yapılan kilitli parke taşı çalışmaları kapsamında menfezler için 6 bin metre koruge boru kullandık." diye konuştu.

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