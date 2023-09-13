İpekyolu'nda park çalışmaları devam ediyor Van'ın İpekyolu ilçesinde vatandaşların güzel zaman geçirebilecekleri alanları artırmak amacıyla park çalışmaları sürüyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde vatandaşların spor yapabileceği ve çocukların oyun oynayabileceği alanlar oluşturuluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 250 bin metrekarelik yeşil alan ilçeye kazandırılırken, birçok mahallede 30'dan fazla park inşa edildi.

90 bin metrekarelik alana sahip Hüsrev Paşa Parkı'nın yanı sıra Selimbey, Yalı, Şerefiye, Cevdet Paşa, Bahçıvan, Halilağa, Hatuniye, Bostaniçi ve Buzhane mahalleri ile Terzioğlu Caddesi'nde yeni parklar yapıldı.

'Yeşil Kuşak' projesi kapsamında binlerce fidan ve çalı grubunu toprakla buluşturan belediye, çiçek üretim serasında da yüzbinlerce mevsimlik çiçek yetiştirerek cadde ve sokakları renklendirdi.