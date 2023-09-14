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        Van Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sistemini kurdu

        Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarları daha kolay bulabilmeleri için mezarlık bilgi sistemi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:55
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        Van Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sistemini kurdu
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen sistemle vatandaşlar, vefat eden kişinin ismi, mezar yeri ve defin tarihi gibi bilgilere dijital ortamdan ulaşabilecek.

        Görevliler, Van merkezde şu ana kadar 19 bin 64 kişinin bilgilerini sisteme yükledi.

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