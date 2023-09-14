Van'da lösemili kadınlar seramik boyama etkinliğine katıldı
Van'da lösemi tedavisi gören kadınlar, seramik boyama etkinliğine katıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi, lösemi tedavisi gören kadın hastalar için moral ve dayanışma programı düzenledi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile LÖSEV İl Temsilciliğinin düzenlediği "Hayat Bağları Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, seramik boyayarak zamanlarını değerlendirdi.
Programda, kadınlara hastalıkla ilgili bilgiler verildi, tedavileri sonucu sağlığına kavuşan kadınlar için pasta kesildi.
Etkinliğe katılan kadınlara, usta öğreticiler tarafından seramikten yapılan Van kedisi heykeli hediye edildi.