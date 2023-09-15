Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 8-14 Eylül tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 28,62 gram esrar, 20,18 gram sentetik uyuşturucu, 19,74 gram sentetik kannabinoid ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüphelinden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 21'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.