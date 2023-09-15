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        Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı

        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:25
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        Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, 8-14 Eylül tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda 28,62 gram esrar, 20,18 gram sentetik uyuşturucu, 19,74 gram sentetik kannabinoid ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 24 şüphelinden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 21'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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