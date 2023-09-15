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        Van'da ilk kez düzenlenen "Mutfak Gurme Fuarı" başladı

        Van'da bu yıl ilki düzenlenen "Mutfak Gurme Fuarı"ın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:58
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        Van'da ilk kez düzenlenen "Mutfak Gurme Fuarı" başladı
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        Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (TSO) öncülüğünde gerçekleştirilen fuara, Van'ın yanı sıra Ankara, Trabzon, Erzurum, Hakkari, Diyarbakır ve Sivas'tan 39 firma katıldı.

        Yöresel yemeklerin yapıldığı fuarın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, mutfak kültürünün artık turizmin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

        Yöreye özgü ürünlerin yetiştirilmesi için projeler hazırladıklarını anlatan Balcı, "Van, Doğu'nun incisi konumunda. Bugün çiftçilerimize sertifikalı tohum dağıttık. İki yıldır 120 milyon liralık sertifikalı buğday, arpa, korunga ve yonca tohumu dağıtımı yapıyoruz. Bir baraj ve 5 gölet inşaat ettik. Bu da çiftçimize verdiğimiz önemi gösteriyor. Van'a has meyve ağaçlarının fidelerini dağıtacağız. Ceviz ve arıcılığı çok destekliyoruz. Hayvancılığı geliştirmek için proje hazırladık. 1900 aileye koyun verdik." dedi.

        Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise kentin yıllardır kahvaltısıyla gündeme geldiğini ifade etti.

        Gastronominin tüm dünyada turizme ivme kazandırdığını anlatan Takva, şunları kaydetti:

        "Yaşadığımız coğrafyada, temsil ettiğimiz ekonomide önemli bir yeri olan Van mutfağını ön plana çıkarmak ve bunu dünyaya tanıtmak amacıyla organize ettiğimiz fuarımızın ilkini gerçekleştiriyoruz. Van'da yetişen florayı, bitki çeşitliliğinden elde edilen beslenme alışkanlıklarını tanımak istiyoruz. Heyecan verici bir çalışma oldu. Fuara katılmak üzere ünlü şefler burada. Üç dalda yemek yarışmamız başladı. Ayran aşı, Van balığı ve keledoş alanında hazırlanan en güzel yemekler belirleniyor. Çok renkli ve güzel bir fuar oluyor. Van mutfağının hak ettiği yere gelmesine vesile olacağını düşünüyorum."

        17 Eylül'e kadar sürecek fuara katılan şeflere plaket veren Balcı ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra stantları gezdi, firmaların hazırladığı yöresel lezzetleri tattı.

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