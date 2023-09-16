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        Deniz polisi ekipleri Van Gölü'ndeki denetimlerini sürdürüyor

        Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'nde 7 tekneyi denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:47
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        Deniz polisi ekipleri Van Gölü'ndeki denetimlerini sürdürüyor
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        Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'nde 7 tekneyi denetledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayişin ve can güvenliğinin sağlanması ile arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 8-15 Eylül'de Van Gölü'nde 16 saat seyir yapan ekipler, Edremit bölgesinde faaliyet yürüten 7 tekneyi denetledi.

        Geçen hafta Akdamar Adası'ndaki kilisede gerçekleştirilen ayin sırasında bölgede güvenlik tedbiri alan polisler, Tuşba sahil bandında 548 kişiye boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler, boğulmaktan kurtulma yolları hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

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