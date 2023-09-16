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        Van ve Hakkari'de "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

        Van ve Hakkari'de "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:34
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        Van ve Hakkari'de "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri düzenlendi
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        Van ve Hakkari'de "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Van'ın İpekyolu ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla belediye çalışanları ve gönüllüler, Van Kalesi çevresi ile Akköprü Deresi'nde çöp topladı.

        Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplanan tonlarca çöp, belediye araçlarına yüklendi.

        Etkinliğe katılanlar, çevre bilincinin oluşturulması için bu programların önemine dikkati çekti.

        - Hakkari

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik merkezi ve TEMA Vakfı gönüllüleri çevre temizliği yaptı.

        Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu önünde bir araya gelen gönüllüler, Sanat Sokağı'ndan Millet Parkı'na kadarki güzergahta çöp topladı.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur ve kurum müdürlerinin de katıldığı etkinlikte temiz bir çevre için mesajlar verildi.

        Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, doğa ve çevreye ilişkin farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, herkesin daha yaşanabilir çevre için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

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