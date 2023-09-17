Van Kadın Sanatçılar Derneği üyeleri, öğrenciler yararına sergi düzenledi

Van Kadın Sanatçılar Derneği üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına sergi düzenledi.

Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen sergide, hüsn-i hat sanatı, kaligrafı, tezhip, çini, ebru ve serbest tablo çalışmaları gibi birbirinden güzel el sanatları yer aldı.

Kadın sanatçıların büyük emeklerle yaptığı ürünler vatandaşlardan ilgi gördü.

Dernek Başkanı Merve Esra Erez, amaçlarının sanatı ve sanata dair alanları yaygınlaştırmak ve insanları sanatla buluşturmak olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına sergiyi düzenlediklerini belirten Erez, "Sanatçı kadınlarımız eğitim amaçlı kullanılmak üzere eserlerini bağışladı. Medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehrimiz Van'ımızın, güzelliklerle, olumlu haberlerle ve sanatla anılan bir şehir haline geldiğini göstermek için çalışmaktayız." diye konuştu.