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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:46
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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 10-17 Eylül'de gerçekleştirilen 3 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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